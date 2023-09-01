أسرار جديدة وراء طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني تثير الجدل!

تصدر خبر طلاق الفنان المصري أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء البسيوني، المواقع الإعلامية خلال الأيام الأخيرة بسبب هجوم الأخيرة على زوجها.

وحذفت خبيرة الأزياء علياء بسيوني منشورها الصادم لإعلان طلاقها من المطرب أحمد سعد. وفتحت الباب أمام وساطات من الأسرتين للم الشمل من جديد.

وأكدت مصادر من العائلة أن التوتر بين الطرفين تصاعد مع تعرض إبنتهما الرضيعة مريم التي لم تتجاوز الشهرين من عمرها لحادث تسبب في كسور وكدمات متفرقة بجسدها.

وأكد المصدر نفسه، أن علياء صدمت بعدما ظل أحمد سعد في رحلته بالساحل الشمالي، لمدة ثلاثة أيام. رغم علمه بتعرض ابنته لحادث ودخولها المستشفى، لعلاج عظمة الفخذ.

وأضاف المصدر، أن سعد قام بتطليق علياء من نفسه ودون الرجوع لها أو حتى لأسرته. نافيا ما تردد عن ارتباطه بفتاة أخرى تعرف عليها أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

وحسب موقع”سيدتي نت” عاد أحمد سعد إلى القاهرة للاطمئنان على الوضع الصحى لابنته مريم. واصطحبها إلى أحدى مستشفيات القاهرة. وحدثت وساطة وقتها للصلح بينه وبين علياء، ولكن الأخيرة لا زالت مصدومة من قرار الطلاق في هذا التوقيت الصعب.

كما لم يبد المطرب الشعبي تمسكا بفكرة العودة إلى الحياة الزوجية نظرا لتكرار الخلافات بينه وبين زوجته الرابعة في الفترة الأخيرة. بسبب انشغاله بالسفر والعمل على حساب أسرته.

هذا وأعلنت علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد خبر طلاقهما عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستغرام.

وأشارت بوضوح إلى أن الطلاق حدث بقرار منفرد من أحمد سعد، وتحدثت عن تضحياتها من أجل بناء اسرة وسط ظروف لا يتحملها أحد.