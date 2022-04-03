قناة النهار أسرار: سبب نزول سورة الجن بقلم قناة النهار نشر في 03 أفريل 2022 - 17:49 شارك غرِّد أرسل 228 0 أسرار: سبب نزول سورة الجن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/eftBF برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا عين تموشنت : ندرة الزيت والخميرة .. تغيبان الخبز وتوقفان نشاط المخابز قناة النهار 31 مارس تساؤلات: وزارة الداخلية تنظم دورات تكوينية لفائدة رؤساء البلديات قناة النهار 14 مارس صريح جدا: هكذا كانت توقعات الجزائريين حول "المباراة الفاصلة" .. قناة النهار 25 مارس رمضان 2022: إنطلاق أول رحلات العمرة لموسم 1443 قناة النهار 03 أفريل طالع هابط: هبة تضامنية من قبل عمال النظافة من اجل جزائر نظيفة قناة النهار 22 مارس بلمهدي: إلغاء التباعد الجسدي في المساجد الوطني 29 مارس مجتمع: رتيبة أم تناشد المحسنين لمساعدة إبنتها المعاقة لإجراء عملية قناة النهار 20 مارس هذا ماقاله وزير الشؤون الدينية حول افتتاح تسجيلات موسم العمرة قناة النهار 15 مارس الرئيس تبون يوجه خطابا للأمة بمناسبة شهر رمضان المبارك قناة النهار 01 أفريل مشكلتي في الحياة ما نقدرش نتخذ أي قرار..كيفاش ندير باش نستقر في حياتي؟ قناة النهار 29 مارس