أسرار لحياة أفضل

كيف نعبر عن الحب الصادق؟

يقال في وصف الحب الحقيقي أنه “حبُّ أفعالٍ لا حبُّ أقوال” وأفضل طريقة للتعبير عن الحب الحقيقي أن تبرهن على مشاعرك. بالأفعال والسلوك لا بالكلام فقط على الرغم من أهمية التعبير اللفظي عن المشاعر، إليك بعض أسرار التعبير عن الحب الحقيقي:

الدعم المستمر: أصدق تعبير عن الحب الحقيقي أن يجد منك الشريك دعماً مستمراً في جميع المواقف. دعماً في لحظات الانتصار ولحظات الانكسار، ودعماً في النجاح والفشل.

العطاء: الحب الحقيقي لا يعرف الأنانية، والشريك يشعر بكل ما تقدمه له وكل ما تعطيه في سبيل استمرار العلاقة. وفي سبيل الحفاظ على الحب، لكن تذكر أن يكون العطاء دون انتظار مقابل. وأن يكون العطاء متوازناً دون أن تشعر وكأنّك ضحية في هذه العلاقة.

الصدق: لا تقطع أبداً وعداً لا تستطيع الوفاء به، فالوعود الكاذبة من أسباب انهيار العلاقات العاطفية. حتى وإن كانت متينة، كن صادقا أيضا بمشاعرك وبأقوالك.

الوفاء: إذا كان الوفاء شرطاً لازماً في أي علاقة بين اثنين حتى وإن لم تبنى على الحب؛ فإن الوفاء والإخلاص. أكثر أهمية عندما يكون الحب أساس العلاقة، تحلى بالإخلاص والوفاء لتعبّر عن حبك الحقيقي.

التجديد: فالملل والرتابة عدوّ العلاقات خاصة العلاقة الزوجية، والحفاظ على التجديد الدائم لروتين الحياة وللمشاعر من أفضل طرق التعبير عن الحب.

التعبير اللفظي عن الحب: لا يوجد وقت تنتهي عنده جاذبية الكلمة في الحب، والتعبير اللفظي مهم جداً لإيصال المشاعر للطرف الآخر، لا يكفي فقط أن تعرف ما يجب أن تقوله، بل يجب أيضاً أن تعرف ما لا يجب أن تقوله، والأهم على الإطلاق أن لا تقول: “لقد كبرنا على كلام الحب”.