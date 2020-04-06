أسرة البروفسور الراحل سي أحمد توجه رسالة لرئيس الجمهورية والجزائريين

عبرت أسرة المرحوم الأستاذ الدكتور سي أحمد المهدي، رئیس مصلحة الجراحة بمستشفى “فرانز فانون”، بالبليدة، والذي توفي بسبب فيروس كورونا، عن عظيم امتنانها لكل من وقف معها في محنتها.

وحسب الرسالة التي نشرها مستشفى فرانز فانون بالبليدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن زوجة المرحوم، والأبناء، الأخوات والإخوة وعائلاتهم، تعبر عن خالص امتنانها وشكرها إلى رئيس الجمهورية، لرسالته المدعمة المؤثرة وإشادته القوية بخصال المرحوم.

كما شكرت الوزير الأول وأعضاء الحكومة، لما أبدوه من عناية واعتراف بمناقب المرحوم.

ووجهت شكرها لجميع زملاء وأصدقاء وجيران المرحوم، وكذا المرضى ولجنة قرية إيغيل تيغومونين والعائلات، وجميع الجزائريين الذين أظهروا أنبل عبارات الاهتمام والدعم وأصدق التعازي، التي ستبقى راسخة كشهادة أبدية عن عــطاء المرحوم و مكانته.

للتذكير، فقدت الجزائر، رئيس قسم الجراحة بمستشفى “فرانز فانون” الجامعي في ولاية البليدة، البروفيسور أحمد المهدي، الاثنين الماضي، متأثراً بإصابته بفيروس “كورونا”.