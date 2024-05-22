أسرة الحمراوة تعزي في وفاة مناصر مولودية الجزائر

قامت إدارة نادي مولودية وهران بتعزية رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر كمال حاج رجم في وفاة المناصر ياسين صغيري.

ونشرت إدارة الحمراوة صورة “المرحوم” عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك، اليوم الأربعاء، بعبارة “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقينا نبأ وفاة مناصر مولودية الجزائر ياسين صغيري، الذي وافته المنية اليوم، وإثر المصاب الجلل، تتقدم أسرة مولودية وهران بأخلص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعائلة مولودية الجزائر”.

كما أضافت “نرجو من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان”.