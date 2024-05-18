أسرة الحمراوة تهنئ مولودية الجزائر بالتتويج باللقب

هنأت إدارة مولودية وهران نادي مولودية الجزائر، اليوم السبت، عقب التتويج لقب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

ونشرت إدارة الحمراوة في منشور لها، عبر الصفحة الرسمية لها، على الفايسبوك تغريدة قالت فيها “تهنئ أسرة مولودية وهران نادي مولودية الجزائر”.

كما أضافت “بمناسبة تتويجهم المستحق بلقب بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس 2023 - 2024”.

وكان الفريق العاصمي قد حسم اللقب قبل أربع جولات من اسدال الستار على الموسم الكروي بفضل نجمه الأول وابن مدينة الباهية يوسف بلايلي.