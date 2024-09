أسرة “الخضر” تتمنى الشفاء العاجل لبن ناصر

أعلنت أسرة المنتخب الوطني، عن تضامنها الكلي، مع اللاعب إسماعيل بن ناصر، اثر إجراءه اليوم الاثنين، عملية جراحية، رسّمت تضييعه مواجهتي الطوغو، أكتوبر المقبل.

ونشرت “الفاف” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، صورة لبن ناصر، وأرفقتها بعبارة: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعلى رأسه وليد صادي. كل أطقم ولاعبي المنتخب الوطني بقيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. يتمنون الشفاء العاجل للاعبنا الدولي اسماعيل بن ناصر”.

للإشارة فإن لاعب ميلان، أجرى اليوم الاثنين، عملية جراحية. بسبب إصابته في تربص الخضر الأخير، على مستوى “ربلة السابق”، سيغيب على اثرها لـ 4 أشهر كاملة.

