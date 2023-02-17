أسرة سورية تنجو من الزلزال لتلقى مصيرا مروعا

لقي أفراد عائلة سورية مؤلفة من 7 أشخاص بينهم 5 أطفال، حتفهم، اليوم الجمعة، في حريق اندلع في منزل لجؤوا إليه بوسط تركيا.

والمؤلم في الحكاية، أن أفراد الأسرة،نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، قبل ان يلقوا حتفهم في الحريق.

وحسب وكالة أنباء “دي اتش آي”، فرت العائلة من منطقة نورداي في محافظة غازي عنتاب، المتضررة إلى حد كبير من الزلزال.

واندلع الحريق حوالى الساعة 3:00 بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير حيث تنام الأسرة.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء، المنزل الذي أتت عليه النيران إلى حد كبير، وسط منطقة مغطاة بالثلوج.

وحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، توفي أفراد العائلة، وهم زوجان وأطفالهما الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و4 سنوات في هذا الحريق.

وأصيب 5 أشخاص آخرين من العائلة نفسها في الحريق المأساوي.

وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا بقوة 7.8 درجات في 6 فيفري الحالي 43 ألف قتيل.