أسرة عمر البشير تكلّف 4 محامين للدفاع عنه

كلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، 4 محامين للدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها.

ومن بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر ، هذا بعد أن أبدى نحو 50 رجل قانون استعدادهم للدفاع عنه.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس الماضي في غياب محامي الدفاع.

وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أقر فيه البشير بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات.

في حين لم تنه النيابة العامة في السودان لغاية اللحظة، التحقيقات الأولية مع البشير حول تهم متعلقة بقضايا فساد.