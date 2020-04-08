أسرة مجمع النهار تنعي وفاة إبن الزميلين ياسين لعسلوني وحنان خوجة

أنعت أسرة مجمع النهار وفاة ابن الزميلين ياسين لعسلوني رئيس القسم الرياضي لقناة النهار ومقدمة الأخبار حنان خوجة.

هذا ووجهت أسرة مجمع النهار من صحافيين وتقنيين وإداريين وعمال تعازيهم لعائلة الزميلين ياسين لعسلوني وحنان خوجة في وفاة ابنهم.

داعية المولى عز وجل أن يمنحكما الصبر والسلوان ويعتمد الفقيد برحمته الواسعة.

“رحم الله طفلكم وجعله من طيور جناته وشفيعا لأمة وأبيه وربط الله على قلبهما وعظم أجرهما وأجر أسرتيهما”.

إنا لله وإنا إليه راجعون

للإشارة، ستشيع جنازة الطفل “محمد رسيم لعسلوني” ظهر اليوم الأربعاء.