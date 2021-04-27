أسرة مسلسل “موسى” تنفي تعمد الإساءة إلى إسماعيل ياسين

أصدرت الشركة المنتجة للمسلسل المصري “موسى“، بيانا أكدت فيه أنه لا يوجد تعمد لإهانة أي رمز من رموز الفن المصري.

وجاء ذلك، بعد إعلان نقابة المهن التمثيلية في مصر عن تشكيل لجنة “رفيعة المستوى” لبحث شكوى أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين.

ونفت أسرة المسلسل، أن يكون هناك أي تعمد للإساءة إلى رموز الفن المصري، وخاصة الفنان الراحل إسماعيل يس.

ويتعلق الأمر، بمشهد ترتبت عليه ردود أفعال من المشاهدين بأن المسلسل تعمد الإساءة لإسماعيل ياسين.

وأكدت أسرة المسلسل أن تعاقب المشاهد في الحلقات القادمة سيوضح الهدف من هذا المشهد وسياق المسلسل.

وتقدمت عائلة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، بشكوى لدى نقابة المهن التمثيلية في مصر، ضد الفنان محمد رمضان.

وتسبب رمضان في حالة من الجدل بسبب مشهده في مسلسل موسى.

وظهر بطل مسلسل “موسى”، مع شاب يجسد شخصية إسماعيل ياسين، يدور بينهما حوار لا يليق بالفنان الراحل.