أسرة مولودية الجزائر تتلقى صدمة جديدة

تلقت إدارة فريق مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، خبر وفاة مناصر آخر للفريق، ماسينيسا حتوت، والذي يعد أحد ضحايا الحادث الأليم الذي شهده مؤخرا ملعب “5 جويلية”.

ونشرت إدارة مولودية الجزائر، اليوم الإثنين، بيان عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، أعلنت من خلاله تلقيها بأسف شديد، خبر وفاة المناصر ماسينيسا حتوت.

وقذمت إدارة العميد، باسمها، واسم كل أعضاء الفريق، واللاعبين، خالص تعازيهم لعائلة الفقيد، وأسرة مولودية الجزائر، راجين الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.

يذكر أن أسرة مولودية الجزائر، فقدة مؤخرا أربعة شبان من مناصري الفريق، اثر الحادث الأليم الذي شهده ملعب “5 جويلية” في المباراة الأخيرة للفريق ضد نجم مقرة.