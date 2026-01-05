أسرة “الخضر” تتمنى الشفاء العاجل لـ جوان حجام

تمنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” وكل أسرة “الخضر” الشفاء العاجل، للدولي الجزائري، جوان حجام.

وأعلن الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. اليوم الاثنين، نهاية مغامرة حجام، رفقة “الخضر” في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بسبب الإصابة.

وكان مدافع نادي يونغ بويز السويسري قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل. جعلته يغادر أرضية الميدان اضطراريا، في مواجهة بوركينافاسو، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات الـ”كان”.

ونشرت “الفاف” بيان تضامن مع حجام، عبر حسابها الرسمي جاء فيه: “‏الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعلى رأسه وليد صادي، كل أطقم المنتخب الوطني بقيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، يتمنون الشفاء العاجل للاعبنا الدولي جوان حجام”.