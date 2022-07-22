أسرع طائرة في العالم ستعبر الأطلسي خلال 3 ساعات ونصف

كشفت شركة الطيران “بوم سوبرسونيك” الأمريكية، في معرض فارنبورو الدولي للطيران، عن نماذج تجريبية لطائرتها المنتظرة “Overture”.

وقالت إن طائرتها المرتقبة تتميز بتصميمها الجديد، الذي سيتغير بشكل جذري. وبتوفرها على أربعة محركات، إلى جانب عدد أقل من مقاعد الركاب، مقارنة مع الطائرات التقليدية.

وتزعم الشركة الأميركية أنه سيكون بمقدور “Overture” الطيران من نيويورك إلى العاصمة البريطانية لندن في وقت قياسي. وهو 3 ساعات ونصف فقط.

ومن المعروف أن مدة أسرع رحلة طيران مباشرة بين المدينتين حاليا تبلغ نحو 8 ساعات.

وذكر بليك شول، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي في بيان: “لم يشهد الطيران قفزة عملاقة منذ عقود”. مضيفا أن تصميم الطائرة الجديدة سيتم تطويره بحيث تنبعث منها انبعاثات خالية من الكربون للمحافظة على البيئة.

كما ستحلق بالاعتماد على وقود الطيران المستدام (SAF) بنسبة 100 في المئة.

ومن غير المعروف حتى الآن متى ستكون الطائرة جاهزة للتحليق، لكن الشركة تشير إلى أنها بدأت في “وضع الأساس”.