أسروت: النفايات ومخلفات المقاولين أغلقت البالوعات والمجاري المائية

كشف عيتر سعدون مدير مؤسسة أسروت، أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت منذ صبيحة اليوم الثلاثاء ساهمت في غلق البالوعات.

وأضاف عيتر في إتصال بالتلفزيون العمومي، أنه تم تسخير فرق للتدخل السريع لامتصاص المياه رفقة مصالح سيال على مستوى الأنفاق.

وقال عيتر، أن الأمطار الغزيرة المتساقطة صبيحة اليوم تسببت في غلق بعض الأنفاق على غرار نفق رويسو وساحة أول ماي.

كما سخرت ذات المصالح وسائل ومعدات لامتصاص المياه على مستوى الطرق الحضرية جنبا الى جنب مع مديرية الأشغال العمومية.

وكشف ذات المتحدث، أن رفع المخلفات من المجاري ليست مشكلة وإنما هناك نقاط سوداء يجب إعادة تهيئتها من جديد.

وأضاف عيتر، أن عملية تنقية البالوعات تقوم بها مؤسسة أسروت خلال هذه الفترة تحسبا لفصل الخريف والشتاء.

وأوضح أن، مخلفات القاذورات والأكياس البلاستيكية بالإضافة إلى مخلفات المقاولين والأتربة سبب انسداد البالوعات