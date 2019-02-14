“أسطورة ألمانيا” :”بن طالب لا يتناسب مع شالك 04″

إعتبر “لوثر ماتيوس” أسطورة كرة القدم الألمانية، بأن إدارة “شالك 04” مُطالبة بالتخلص من الدولي الجزائري، “نبيل بن طالب” سريعا.

وصرّح:”الرسم التكتيكي المُطبق من طرف المُدرب “تيديسكو” مُثير للإهتمام، ولكنه لا يتناسب مع طريقة لعب، بن طالب على سبيل المثال”.

وأضاف :”بن طالب على العموم جيد، ولكنه لا يقدر على تطبيق ما يرغبه الطاقم الفني، وهذا مُشكل حقيقي يجب معالجته”.

ويتحصل متوسط الميدان صاحب الـ24 عاما على ثقة مُطلقة داخل “الأزرق الملكي”، بمُشاركته في 16 مُباراة كأساسي منذ بداية “البوندسليغا”.