أسطورة ألمانيا :”عشنا العار أمام الجزائر”

لايزال الألمانيون يستحضرون في موعد عالمي، هزيمتهم التاريخية على يد الجزائر سنة 1982 بمدينة “خيخون” الإسبانية بهدفي الأسطورتين، ماجر وبلومي.

وأعدت “SWR SPORT” الألمانية تقريرا بخصوص هذه المُباراة التي لاتُنسى، والتي وصفها أسطورة “المانشافت”، “هانسي مولر” بـ”هزيمة العار في خيخون”.

وقال :”لم نكن إحترافيين قبل هذه المواجهة، وحارسنا شوماخر كان واثقا بأننا سنفوز أمامهم بـ4 إلى 8 أهداف وبكل سهولة”.

ليختم :”دخلنا واثقين جدا، وتفاجأنا بالمستوى الذي قدمه الجزائريون، حيث أنهم كانوا سريعين جدا ولم نكن قادرين على مُجاراتهم”.