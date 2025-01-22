أسطورة ألمانيا يوجه انتقادات لاذعة لرامي بن سبعيني
بقلم كريم تيغرمت
تعرض الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، لاعب نادي بورسيا دورتموند الألماني، لانتقادات لاذعة من النجم السابق للمنتخب الألماني، لوثر ماثيوس.
ونقل موقع “Roher24” الألماني، تصريحات لوثر ماثيوس، أين قال: “بن سبعيني لا يقدم أي قيمة مضافة لدورتموند”.
كما أضاف: “لقد تم استبعاده من فريق مونشتغلادباخ، بسبب عقليته، لكنه وجد نفسه يلعب في بورسيا دورتموند”.
وتابع لوثر ماثيوس: “هو حاضر على أرضية الميدان، لكن دون أي تأثير، هو يفتقر للعدوانية”.
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