أسطورة ألمانيا يُطالب بإعادة الإعتبار لبن طالب

الرياضة
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أسطورة ألمانيا يُطالب بإعادة الإعتبار لبن طالب
بقلم إسماعيل عشاش

طالب أسطورة ألمانيا، لوثر ماتيوس، بضرورة إعادة الإعتبار للدولي الجزائري، نبيل بن طالب، داخل نادي شالك 04، وهو المُستبعد منذ أكثر من شهر كامل، عن التشكيلة المحترفة.

وصرّح أفضل لاعب في العالم سابقا قائلا لشبكة “سكاي سبورتس” :”بالنسبة لي هو واحد من أفضل لاعبي شالك 04″

وأضاف :”سيكون من الأفضل لو يُعيده الطاقم الفني الجديد، لحساباته، ويعتمد عليه من هنا فصاعدا”.

وختم :”الفريق بحاجة للجميع من أجل تفادي السقوط، وخدمات بن طالب يُمكن أن تُساعد للوصول لهذه الغاية”.

ويعيش زملاء مُحارب الصحراء، موسما أسودا، حيث أنهم فشلوا في تحقيق الفوز في البوندسليغا بعد مرور 14 جولة منها.


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