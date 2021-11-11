أسطورة إفريقيا:”الخضر من المُنتخبات المُميزة في القارة السمراء”

اعتبر كالوشا بواليا، أسطورة الكرة الافريقية ونجم منتخب زامبيا السابق أن المُنتخب الوطني من المُنتخبات المُميزة في القارة السمراء.

وقال بواليا عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية أن نجم نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا.

وأضاف:”الكرة الأفريقية تتطور بشكل كبير، و هناك العديد من المنتخبات القوية والمميزة”.

وختم:”على رأس هاته المنتخبات السنغال والمغرب والجزائر وجنوب أفريقيا وغانا”.