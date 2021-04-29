أسطورة إنجلترا: “كيف تجاوزت كرة محرز الجدار” !

أشاد “غاري لينيكر” أسطورة “إنجلترا” بالنجم الجزائري “رياض محرز”، مؤكدا أن هذا الأخير لا يُعير أي اهتمام لكيفية تجاوز كرته جدار لاعبي “البياسجي”.

ونشر “لينيكر” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “كيف تجاوز كرة محرز جدار لاعبي البياسجي؟”.

وأضاف: “لكن محرز لا يهمه ذلك.. أداء رائع من طرف لاعبي مانشستر سيتي”.

ولطالما أكد “لينيكر” إعجابه باللاعب الجزائري الذي يؤكد من مباراة لأخرى أنه كلمة السرّ في تشكيلة “غوارديولا”.