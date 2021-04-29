أسطورة إنجلترا: “كيف تجاوزت كرة محرز الجدار” !

الرياضة
  • -
  • 0
أسطورة إنجلترا: “كيف تجاوزت كرة محرز الجدار” !
بقلم أمير بهلول

أشاد “غاري لينيكر” أسطورة “إنجلترا” بالنجم الجزائري “رياض محرز”، مؤكدا أن هذا الأخير  لا يُعير أي اهتمام لكيفية تجاوز كرته جدار لاعبي “البياسجي”.

ونشر “لينيكر” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “كيف تجاوز كرة محرز جدار لاعبي البياسجي؟”.

وأضاف: “لكن محرز لا يهمه ذلك.. أداء رائع من طرف لاعبي مانشستر سيتي”.

ولطالما أكد “لينيكر” إعجابه باللاعب الجزائري الذي يؤكد من مباراة لأخرى أنه كلمة السرّ في تشكيلة “غوارديولا”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=990219

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com