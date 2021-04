أسطورة إنجلترا: “كيف تجاوزت كرة محرز الجدار” !

ونشر “لينيكر” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “كيف تجاوز كرة محرز جدار لاعبي البياسجي؟”.

وأضاف: “لكن محرز لا يهمه ذلك.. أداء رائع من طرف لاعبي مانشستر سيتي”.

ولطالما أكد “لينيكر” إعجابه باللاعب الجزائري الذي يؤكد من مباراة لأخرى أنه كلمة السرّ في تشكيلة “غوارديولا”.

How did that get through the wall, but @Mahrez22 won’t care. Sensational performance this from @ManCity.

