أسطورة إنجلترا مصدوم من غوارديولا وطريقة توظيفه لمحرز

حمّل كريس وودل، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، بيب غوارديولا مسؤولية إقصاء مانشستر سيتي المُر من رابطة الأبطال الأوروبية، أمام ليون.

وإعتبر محبوب جماهير أولمبيك مارسيليا، بأن التقني الإسباني، تفلسف أكثر من اللزوم بتخليه رياض محرز، رغم حاجته الماسة لخدماته.

وكتب اليساري لـ”بي بي سبور” ما يلي :”بعد مرور ربع ساعة من المرحلة الأولى، كان واضحا بأن محرز يجب أن يدخل”.

وواصل :”لا أفهم السبب الذي جعله ينتظر الى غاية الدقيقة الـ56 للدفع به”.

وأردف :”دو بروين، لم يتمكن من إيجاد المساحات سوى بعد دخول محرز، ولكن غوارديولا فضل تأجيل الإعتماد عليه”.

وإعتبر “وودل” بأن الفيلسوف، هو المُتسبب الرئيسي في صدمة “السكاي بلوز”، بسبب خياراته غير المفهومة تماما.