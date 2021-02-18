أسطورة إنجلترا يشيد بـ “محرز”.. “هذا الهدف لا يسجله لاعب عادي” !

الرياضة
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أسطورة إنجلترا يشيد بـ “محرز”.. “هذا الهدف لا يسجله لاعب عادي” !
بقلم أمير بهلول

أشاد “مايكل أوين” أسطورة إنجلترا بالنجم الجزائري “رياض محرز” وبهدفه العالمي في شباك إيفرتون سهرة أمس الأربعاء.

وقال “أوين” في تصريحات صحفية: “هدف محرز لا يسجله لاعب عادي.. فاللاعبون الكبار من يقومون بذلك”.

وأضاف: “لا يمكنك صد كرة محرز لقد سددها بطريقة رائعة، كما أنه لا أحد توقع تحركات النجم الجزائري”.

وتابع: “عندما تكون لديك قدم سحرية مثل محرز، لا يمكنك صد هذه الأهداف”.

في حين ختم كلامه: “رياض لديه لمسة أولى رائعة جدا، وبالتالي لا يمكن توقع أين سيذهب ولديه تحركات مميزة فوق أرضية الميدان”.


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