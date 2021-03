ونشر “لينيكر” عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “هدف مميز من محرز.. لقد كان رائعا طوال المباراة”.

يذكر أن “لينيكر” من أبرز المعجبين برياض محرز ولطالما أكد أن الجزائري قادر على فعل المستحيل بالكرة.

A goal from @Mahrez22 wraps it up. He’s been brilliant tonight.

