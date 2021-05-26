أسطورة إنجلترا يصدم محرز ويُبعده عن التشكيلة المثالية للبريمرليغ

حير أسطورة المُنتخب الانجليزي الجميع باستبعاده النجم الدولي الجزائري رياض محرز عن التشكيلة المثالية للدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم.
الحساب الرسمي للبريمرليغ على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” نشر أمسية اليوم الأربعاء التشكيلة المثالية لموسم 2020-2021.
التشكيلة المثالية اختارها مُهاجم نيوكاسل السابق “آلان شيرار” والذي فضل استبعاد جناح فريق مانشستر سيتي رياض محرز.
شيرار فضل وضع الثلاثي محمد صلاح هاري كين وفيل فودن في الخط الأمامي وخلفهم كيفين دي بروين برونو فيرنانديز وإلكاي غوندوغان.
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