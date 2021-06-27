أسطورة إنجلترا يُريد بلقبلة

عاد الدولي الجزائري حريس بلقبلة، ليتواجد في دائرة إهتمامات العملاق الأسكتلندي غلاسغو راينجرز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهو الذي أعلن ناديه بريست إستعداده لبيع عقده خلال الفترة القادمة.

وأكدت العديد من المصادر، بأن متوسط الميدان ينال إعجاب مُدرب “الراينجرز”، ستيفن جيرارد، الذي منح الضوء الأخضر من أجل ضمه لتشكيلته إستعدادا للموسم الجديد، والذي سيعود عودة الفريق الأزرق للمُشاركة في رابطة الأبطال الأوروبية، بعد سنوات من الغياب.

ويبدو بأن مُحارب الصحراء، قد أقنع أسطورة إنجلترا وليفربول بمؤهلاته، التي تتناسب مع طريقة اللعب البريطانية خاصة ما تعلق بالقوة البدنية وعدم الخوف من الدخول في الصراعات الثنائية.

ولا يزال بلقبلة مُرتبطا مع بريست، الى غاية 2023، ولكن المدير الرياضي لهذا الأخير، أكد بأن اللاعب يمتلك تذكرة للخروج من سفينة “القراصنة”.