أسطورة “إنجلترا” يُشيد ببن رحمة ويصفه بالمُذهل

أشاد أسطورة إنجلترا “آلان شيرار” باللاعب الجزائري “سعيد بن رحمة” بعد تقديمه مُباراة كبيرة في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد الجناح الجزائري أمسية السبت فريقه ويستهام يونايتد للفوز على نيوكاسل برباعية كاملة مُقابل هدفين بملعب “سانت جايمس بارك”.

مواجهة الجولة الأولى من البريمرليغ عرفت تسجيل بن رحمة لهدف وتقديمه لتمريرة حاسمة جميلة.

أسطورة نادي نيوكاسل “آلان شيرار” نشر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها.

” برافو ويستهام يونايتد على الأداء المُقدم، لقد مر الفريق للسرعة القصوى في المرحلة الثانية، بن رحمة كان مُذهلا اليوم”.