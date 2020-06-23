أسطورة إنجلترا يُشيد بـ “محرز”: “رياض كابوس للمدافعين”

أشاد الأسطورة الإنجليزية، “غاري لينكر”، برياض محرز بعد تألقه في مباراة أمس الإثنين أمام “بيرنلي” في الدوري الإنجليزي.

ونشر “غاري لينكر” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “يمكنني مشاهدة محرز طوال الليل، حتى يستبدله بيب غوارديولا”.

وأضاف: “لديه لمسة رائعة ويشعر بالكرة، ومن المستحيل معرفة في أي اتجاه سيراوغك، إنه كابوس للمدافعين”.

يذكر أن “رياض محرز” تلاعب بدفاع “بيرنلي” في أكثر من مناسبة، كما أن “الكنترول” الخاص به صنع الحدث مرة أخرى.