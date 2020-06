أسطورة إنجلترا يُشيد بـ “محرز”: “رياض كابوس للمدافعين”

ونشر “غاري لينكر” عبر حسابه الرسمي في التويتر: “يمكنني مشاهدة محرز طوال الليل، حتى يستبدله بيب غوارديولا”.

وأضاف: “لديه لمسة رائعة ويشعر بالكرة، ومن المستحيل معرفة في أي اتجاه سيراوغك، إنه كابوس للمدافعين”.

يذكر أن “رياض محرز” تلاعب بدفاع “بيرنلي” في أكثر من مناسبة، كما أن “الكنترول” الخاص به صنع الحدث مرة أخرى.

Could watch @Mahrez22 all night….unless Pep subs him obvs…has such a gorgeous touch and feel for the ball, and impossible to know which way he’s going to go. Nightmare for defenders. 👏🏻👏🏻

