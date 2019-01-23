أسطورة “إنجلترا” يُهاجم “رونالدو” بسبب “السيلفي” !

قام “غاري لينكر” بانتقاد “كريستيانو رونالدو” الذي نشر صورة له عبر الطائرة الخاصة به ساعات فقط عن فقدان طائرة “سالا”.

وقال “غاري لينكر”: “إنه ليس اليوم المناسب لمثل هذه الصور، أعلم أنه نشرها دون قصد لكن أليس هناك شخص يخبره بعدم نشرها”.

وحتى ردود فعل الجماهير كانت “عدوانية” للغاية والجميع أكد أنه التوقيت الخاطئ لمثل هذه الصورة.

وانتقدته الجماهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووصفته بـ “غير انساني” و “المتعجرف”.

يذكر أن “رونالدو” نشر صورته بعد أن اتفق مع محكمة “مدريد” بدفع 19 مليون أورو غرامة بسبب تهمة التهرب الضريبي.