أسطورة “إنجلترا” يُهاجم “رونالدو” بسبب “السيلفي” !

وقال “غاري لينكر”: “إنه ليس اليوم المناسب لمثل هذه الصور، أعلم أنه نشرها دون قصد لكن أليس هناك شخص يخبره بعدم نشرها”.

وحتى ردود فعل الجماهير كانت “عدوانية” للغاية والجميع أكد أنه التوقيت الخاطئ لمثل هذه الصورة.

وانتقدته الجماهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووصفته بـ “غير انساني” و “المتعجرف”.

يذكر أن “رونالدو” نشر صورته بعد أن اتفق مع محكمة “مدريد” بدفع 19 مليون أورو غرامة بسبب تهمة التهرب الضريبي.

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0

— Gary Lineker (@GaryLineker) January 22, 2019