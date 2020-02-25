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أسطورة “الإنجليز” يدعم محرز لقهر ريال مدريد

الرياضة
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أسطورة “الإنجليز” يدعم محرز لقهر ريال مدريد صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تلقى النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “رياض محرز” الإعتراف من الأسطورة “آلان شيرار”.

قائد المنتخب الانجليزي السابق اختار صاحب الرجل اليُسرى السحرية في التشكيلة المثالية للجولة 27 من البريمرليغ.

إختيار النجم الأول للمنتخب الوطني الجزائري جاء نظير ماقدمه الآخير في مواجهة السيتي ضد ليستر سيتي يوم السبت.

ويأتي هذا الدعم من قبل أسطورة فريق نيوكاستل قبل مواجهة السيتيزن ضد ريال مدريد القررة سهرة الأربعاء.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=780016

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