أسطورة التدريب فينغر يُشيد بلاعب المولودية السابق !

أشاد أسطورة التدريب، الفرنسي، أرسين فينغر، بالنجم الدولي المالي لفريق الأهلي المصري، أليو ديانغ، الذي سبق له اللعب لمولودية الجزائر.

بيتسو موسيماني، مُدرب الأهلي المصري قال في حوار مع إذاعة (on the whistle)، اليوم الإثنين:

“الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال الأسبق معجب بقدرات وأداء ديانغ”.

كما أضاف:”فينغر سألني عنه بالفعل، وقال إنه لاعب رائع”.

قبل أن يختم موسيماني:”لا أقول إن ديانغ سيلعب في تشيلسي أو ليفربول أو مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد، لكنه يستطيع اللعب مع فرق أخرى”.