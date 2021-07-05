أسطورة التنس فيدرر يُهنئ التونسية أنس جابر بعد دخولها التاريخ

باتت التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تبلغ الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزها أمسية اليوم الإثنين على المُصنفة السابعة البولندية إيجا شيانتيك بطلة فرنسا المفتوحة السابقة.

صاحبة ال26 ربيعا قالت عقب هذا الإنجاز:”كان الشعور رائعا.. هدفي كسر حاجز دور الثمانية والتمكن من الوصول الى نصف النهائي ولما لا الوصول للنهائي.. أستمتع بوقتي في ويمبلدون”.

وختمت فخر العرب في ملاعب التنس:”تلقيت تهنئة من روجر فيدرر بعد المباراة اليوم وهذا مُذهل”.