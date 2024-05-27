أسطورة التنس.. نادال يعلن موعد مغادرة بطولة”رولان غاروس”

كشف نجم التنس، الإسباني رافاييل نادال، موعد إنهاء مشواره الرياضي بعد مشاركته المخيبة في بطولة رولان غاروس.

وقال رافاييل نادال في تصريح له، اليوم الإثنين، الذي نقلته قناة “بي أن سبورتس” القطرية “أعتقد أنه ربما في غضون شهرين قد أقرر أن أعتزل، هناك نسبة كبيرة أنني لن أعود إلى رولان غاروس”.

كما أضاف النجم الشهير في عالم التنس “لست متأكدا من انها المرة الأخيرة معكم، وإن كانت كذلك فشكرا لكم”.

وختم الإسباني “أحسست بحب كبير و حب كل اللاعبين الذين يحضرون المباراة، أتمنى أن أعود في الأولمبياد”.

وكان الملقب بـ “الملك” قد ودع رولان غاروس من الدور الأول في البطولة، التي يعتبر ملكها بـ 14 لقب. كما كانت النهاية حزينة التي قال أنها قد ستكون الأخيرة.