أسطورة “الخضر” سيلتحق بطاقم “بلماضي” مارس القادم!

يتجه أسطورة المنتخب الوطني، مجيد بوقرة، لتدعيم العارضة الفنية لـ”الخضر”، بداية من تربص شهر مارس القادم، والذي سيُقام بـ”سيدي موسى”.

وأشارت آخر الأصداء، بأن “الماجيك” توصل لإتفاق رسمي مع إدارة ناديه “الدحيل” للسماح له بالعمل مع “الأفناك” من هنا فصاعدا.

وكان “بوقي” مُنتظرا مع طاقم “جمال بلماضي” منذ وصول شهر أوت من السنة المُنقضية 2018، ولكن الأمور تعطلت بشكل مُفاجىء.

يُشار بأن صاحب الـ36 عاما، إستغل الفترة الماضية لقيادة “الدحيل” لصدارة دوري الرديف القطري، وتحصل على شهادات عُليا في التدريب.