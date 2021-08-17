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الرياضة

أسطورة الخضر “ماجر” حاضر في مراسيم قرعة “الكان”

بقلم حواز عبد النور
أسطورة الخضر “ماجر” حاضر في مراسيم قرعة “الكان”
ماجر أسطورة في القارة السمراء
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تُجرى في هاته الأثناء قرعة منافسة كأس أمم إفريقيا المُقررة بالكاميرون شهري جانفي وفيفري القادمين.

مراسيم القرعة تعرف تواجد أسطورة المنتخب الوطني الجزائري رابح ماجر الذي قامت “الكاف” بدعوته.

أفضل لاعب إفريقي لسنة 1987 التقط صورة تذكارية قبل بداية القرعة رفقة أسطورة المنتخب الغاني أسامواه جيان.

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