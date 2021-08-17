أسطورة الخضر “ماجر” حاضر في مراسيم قرعة “الكان”
بقلم حواز عبد النور
تُجرى في هاته الأثناء قرعة منافسة كأس أمم إفريقيا المُقررة بالكاميرون شهري جانفي وفيفري القادمين.
مراسيم القرعة تعرف تواجد أسطورة المنتخب الوطني الجزائري رابح ماجر الذي قامت “الكاف” بدعوته.
أفضل لاعب إفريقي لسنة 1987 التقط صورة تذكارية قبل بداية القرعة رفقة أسطورة المنتخب الغاني أسامواه جيان.
🇩🇿🇬🇭 The legend of Algerian football Rabah Madjer (1987 African Footballer of the Year) with Ghana’s all-time top scorer Asamoah Gyan at the 2021 Africa Cup of Nations draw #AFCON2021 pic.twitter.com/yU51JY4XYq
— DZfoot English 🇩🇿⚽️ (@DZfoot_EN) August 17, 2021
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