أسطورة الخضر يُدافع عن بلماضي ويُحمل اللاعبين مسؤولية الإقصاء

دافع اللاعب السابق للمُنتخب الوطني الجزائري، نور الدين قريشي، عن الناخب الوطني جمال بلماضي.

أسطورة الخضر قال في حوار مع جريدة ليكيب الفرنسية:

“ماحدث أمام الكاميرون لا يُمكن تفسيره، كنا على بعد 10 ثواني من التواجد في مونديال قطر 2022″.

كما أضاف:”عدم المُحافظة على التأهل في 10 ثواني الأخيرة سببه اللاعبين وليس الناخب الوطني جمال بلماضي”.

قبل أن يختم:”على بعد 10 ثواني من النهاية، تواجد 8 لاعبين من الخضر و6 من الكاميرون في منطقة العمليات”.

“لم يقم أي لاعب من الخضر بمراقبة لاعب من الخصم وكان على بن ناصر الضغط بسرعة على لاعب الكاميرون الذي وزع الكرة”.