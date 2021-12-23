أسطورة السنغال غاضب من محرز لهذا السبب !

وجه أسطورة الكرة السنغالية “هنري كامارا” رسالة قوية للنجوم الأفارقة الحاليين على غرار رياض محرز.

صانع ملحمة أسود التيرانغا في مونديال 2002 عبر عن استياءه من سكوت نجوم القارة السمراء الحاليين أمام رغبة الفيفا في تأجيل الكان.

وقال هنري كامارا في تصريحات صحفية:”الوقت قد حان لمحمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز للتعبير عن أرائهم لإسكات هذا الجدل، لماذا كل هذا الصمت؟”.

كما أضاف:”كأس أمم إفريقيا هي مُسابقة مهمة للقارة الافريقية ولكرة القدم”.