أسطورة “السيتي” :”غوارديولا سيجعل من محرز نجما عالميا”

توقع “داريوس فاسيل” أسطورة “مانشستر سيتي” نجاحا باهرا للدولي الجزائري، رياض محرز، مع “السيتيزنس” خلال الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وصرح الدولي الإنجليزي السابق لشبكة “سكاي سبورتس” قائلا :”أعتقد بأن رياض محرز سيستغل الفُرصة، ليُصبح من الكبار بعدما إنتظرها طويلا”.

وواصل في نفس السياق :”بالنسبة لي مُدرب مثل، بيب غوارديولا، سيجعل محرز قادرا على التحول لنجم، وهو مايستحقه نظرا لموهبته”.

ويصنع الجناح الطائر للمنتخب الوطني، الحدث على الساحة الإنجليزية، منذ حسم صفقة إنتقاله لـ”سكاي بلوز” مُقابل قيمة 70 مليون أورو.