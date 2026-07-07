أسطورة الشطرنج غاري كاسباروف يهاجم الفيفا بعد مباراة مصر والأرجنتين

شنّ أسطورة الشطرنج الروسي، غاري كاسباروف، هجومًا لاذعًا على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عقب نهاية مواجهة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم، منتقدًا القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وعبر حسابه الرسمي على منصة إكس، اعتبر كاسباروف أن المنتخب المصري تعرض للظلم، مشيرًا إلى وجود ازدواجية في تطبيق القوانين خلال اللقاء.

وكتب كاسباروف عبر حسابه: “هدف مصري رائع ومذهل يتم إلغاؤه بسبب خطأ بعيد، لكن الخطأ نفسه يتكرر من طرف الأرجنتين ورغم ذلك يتم احتساب هدفها الثاني”.

وأضاف: “الحكم قرّر احتساب هدف الأرجنتين من دون الرجوع إلى تقنية الفيديو (VAR). الفيفا يبدو مرة أخرى وكأنه أضحوكة فساد، ويحابي النجوم”.

وأثارت تصريحات أسطورة الشطرنج تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تضمنت انتقادات مباشرة لأداء التحكيم ولطريقة إدارة المباراة.

كما فهم عدد من المتابعين من منشوراته أنها تحمل تلميحًا إلى استفادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من بعض القرارات التحكيمية، إلا أن كاسباروف لم يذكر اسم اللاعب صراحة في تصريحاته المنشورة.

للإشارة، أقصي المنتخب مصر كأس العالم 2026 من الدور ثمن النهائي، بعد هزيمته أمام الأرجنتين بنتيجة 2-3، اليوم الثلاثاء، على ملعب أتلانتا، بعد أن كان متقدمًا بنتيجة 2-0.