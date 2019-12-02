أسطورة العراق :”محرز يستحق جوائز أكثر من صلاح”

أشاد يونس محمود، أسطورة كرة القدم العراقية، بالدولي الجزائري رياض محرز في تصريحات لجريدة “العربي الجديد” القطرية.

وإعتبر الهداف السابق للسد القطري، بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية، يستحق الحصول على جوائز أكثر من المصري محمد صلاح.

وقال :”رغم إعجابي بمحرز وصلاح، إلا أن الأول نال البريميرليغ وكأس إفريقيا، مما يجعله أحق من نظيره في نيل الجوائز”.

وأضاف :”الجزائر محظوظة بإمتلاكها للاعب مثل محرز، وأتمنى أن يصل هو وصلاح لمكانة التنافس على الكرة الذهبية العالمية مُستقبلا”.

وختم :”أنا أتابع رياض قبل إنتقاله للسيتي، وهو لاعب يعمل من أجل التطور دائما، ويُقدم آدءا لافتا عندما ينال فُرصته”.