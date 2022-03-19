أسطورة الكاميرون “هذا هو سبب اختيارنا ملعب جابوما لاستقبال الجزائر”

كشف أنطوان بيل حارس منتخب الكاميرون سابقا عن الأسباب الحقيقية وراء إختيار ملعب جابوما لاستقبال المنتخب الوطني في 25 مارس في ذهاب الدور الفاصل المؤهل للمونديال.

كما أكد بيل على صعوبة مهمة تجاوز الكتيبة الوطنية في تصريح لـ “النهار” اليوم “نحن نستقبل في ملعبنا جابوما. فأل خير علينا. مثلكم انتم الذين تفضلون اللعب في 5 جويلية كما تفضلون اللعب في البليدة”.

وأضاف أسطورة الكاميرون “ليس ملعب سيء بسوء ملعب مصر التي احتضن مثلا كوت ديفوار وأقصته من إحدى المباريات الهامة”.

وختم في حديثه عن الناخب الوطني جمال بلماضي “بلماضي يحب المنتخب الجزائري كثيرا. ويملك عقلية القاطنين في مارسيليا. ويحب اللعب تحت الضغط كما يسعى بتحقيق أهدافه الشخصية له”

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