أسطورة الكاميرون يتوعد الخضر ويرد على تصريحات ميدو !

توعد نجم منتخب الكاميرون السابق، بيير وومي، المنتخب الوطني الجزائري بالإقصاء من الدور الفاصل لمنافسة كأس العالم.

الظهير الأيسر السابق للكاميرون قال في تصريحات لموقع العربي الجديد نُشرت اليوم الأربعاء.

“وما أود قوله إننا سنقصي مصر من نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، وسنقصي الجزائر من تصفيات مونديال قطر 2022 أيضا وهذا ما أتمناه”.

وبخصوص تصريحات ميدو عن محاولة ترتيب لقاء الكاميرون أمام مصر سنة 2004:”لا يمكنني قول شيء، لأنني لم أكن حاضرا هناك في 2004، فأنا شاركت في بطولة كأس أمم أفريقيا سنوات 1996، 1998، 2000 و2002″.

كما أضاف:”لا يمكنني أن أرد على كلام ميدو، لأن إيتو فقط هو من يمكنه الرد، وهو من يجب أن يُطرح عليه هذا السؤال..أنا شخصيا طيلة فترة لعبي مع الكاميرون، لم أعرف هذا الأمر إطلاقاً”.

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قصف المُدرب البرتغالي لمُنتخب مصر، كارلوس كيروش، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو.

وذلك بعد أن وصف الأخير مواجهة المنتخبين في الدور نصف النهائي بالحرب الحقيقية.

كيروش قال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس:

“تصريحات إيتو كانت غير موفقة، لأن كرة القدم لا تتعلق بالحروب.. هي لعبة خلقت للسعادة، وعلى إيتو أن يعلم أن الحروب والموت كانت على أبواب استادات الكاميرون فقط”.

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اعترف النجم المصري السابق أحمد حسام ميدو، بتآمره مع نجمي الكاميرون إيتو، وسونغ، خلال كان 2004، لإقصاء الجزائر.

وصرح، ميدو، عبر احدى القنوات المصرية:“في كان 2004، الجزائر واجهت زيمبابوي، ونحن واجهنا الكاميرون”.

كما أضاف:“الجهاز الفني المصري أعلمني أن الجزائر متعادلة سلبا، فاتفقت مع إيتو، وسونغ، لانهاء مباراتنا بالتعادل السلبي لنتأهل سويا”.

وتابع حاسم ميدو:“الجزائر كانت متفوقة على زيمبابوي، والطاقم المصري لم يعلمنا بذلك، ما جعلنا نقصى وتتأهل الجزائر والكاميرون”.

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قدم اليوم الثلاثاء الاتحاد المصري لكرة القدم، احتجاجا رسميا للكاف على تعيين الحكم الغامبي، بكاري غاساما، لإدارة مباراة الكاميرون ومصر.

بيان الاتحاد المصري لكرة القدم لم يكشف سبب الاحتجاج على تعيين غاساما لإدارة المواجهة التي تدخل لحساب الدور نصف النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وفي نفس السياق، كشف مصدر مسؤول بالكاف، عن مصير احتجاج الاتحاد المصري لكرة القدم على تعيين الحكم غاساما.

المصدر قال في تصريحات لموقع كووورة:”الاحتجاج سيتم رفضه، ربما يحاول الاتحاد المصري أن يضغط بشكل ما على الحكم لكن في النهاية لن يتم تغيير طاقم حكام المباراة”.