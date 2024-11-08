أسطورة الكرة الجزائرية رشيد مخلوفي في ذمة الله

توفي أسطورة كرة القدم الجزائرية، ولاعب منتخب جبهة التحرير الوطني، رشيد مخلوفي، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 88 سنة.

ويُعد الراحل، رشيد مخلوفي، أحد أبرز لاعبي كرة القدم الجزائريين وأحد أعضاء فريق جبهة التحرير الوطني التاريخي.

وُلد مخلوفي بتاريخ 12 أوت 1936 بمدينة سطيف، وكان لاعبًا موهوبًا ينشط في منصب مهاجم. برز نجمه في فترة الخمسينيات والستينيات. وترك بصمة كبيرة في تاريخ كرة القدم، ليس فقط موهبةً فرديةً. بل مناصراً للقضية الجزائرية أثناء حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي.

بدأ الأسطورة الجزائرية الراحل رشيد مخلوفي مسيرته الاحترافية مع فريق سانت إتيان الفرنسي في أوائل الخمسينيات. وحقق نجاحًا كبيرًا وأصبح أحد أفضل لاعبي الفريق وساهم في تتويجه بالبطولات.

لكن في عام 1958، قرر التخلي عن مسيرته في الدوري الفرنسي للانضمام إلى فريق جبهة التحرير الوطني الذي تشكّل من لاعبين جزائريين محترفين لدعم الثورة الجزائرية وتوعية العالم بقضية الاستقلال. كما ساهم المرحوم في قيادة الفريق لإيصال رسالة سياسية قوية عن رغبة الجزائريين في التحرر. وخاض العديد من المباريات الودية مع العديد من المنتخبات حول العالم للترويج للقضية الجزائرية.

وبعد استقلال الجزائر، عاد مخلوفي إلى فرنسا وأكمل مسيرته الكروية مع سانت إتيان. وشارك أيضًا مع المنتخب الوطني الجزائري في سنوات الاستقلال المبكرة.