أسطورة الكرة السطايفية يطمئن محبيه عن حالته الصحية

طمأن نجم الكرة السطايفية في الثمانينات نصير عجيسة محبيه عن حالته الصحية المستقرة.

وأكّد تلقيه العلاج المطلوب في إنتظار الكشف عن المستجدات الصحية خلال الساعات القليلة المقبلة.

كما زار وفد من الإعلاميين الرياضيين في مدينة سطيف الأسطورة السطايفية، أين أكدوا أن حالته الصحية جيدّة.

وحسبما أعلن عنه راديو سيطف في الصحة الصفحة الرسمية على “الفايسبوك”، يتواجد عجيسة في مصلحة أمراض القلب بمستشفى سعادنة عبد النور.

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حسم الناخب الوطني جمال بلماضي قراره بشأن موضوع احتضان ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مباراة الإياب من الدور الفاصل.

وسيلعب المنتخب الوطني المواجهة في شهر مارس المقبل،بعد تنشيط لقاء الذهاب في ملعب المنافس حسب “الفيفا”.

كما ستكشف قرعة 18 ديسمبر المقبل عن هوية منافس الخضر.

إلى جانب ذلك، أكّد المكلّف بالإعلام لدى “الفاف” صالح عبود أن بلماضي قرّر إستقبال المنافس في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مجدّدا، بعدما أعجب بأرضية ميدانه في لقاء بوركينافاوس رغم التغيرات المناخية الكبيرة.

كما أشار بلماضي إلى أنّه سيقرّر في شأن تغيير الملعب المحتضن للقاءات الخضر مستقبلا بعد حسم التأهل إلى المونديال. وفي ذلك الشأن قال عبود أنّ “الكوتش” أكّد إمكانية التحوّل للعب بملعب 5 جويلية الأولمبي أو ملعب وهران الجديد.

يذكر، أن عدد من المنتقدين وجّهوا إتهامات للمسؤولين على تشاكر بعدما تأثر الملعب مجدّدا بالأمطار الغزيرة التي عرقلت أداء محرز وزملائه.