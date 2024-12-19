أسطورة الكرة الهولندية يشيد بمستويات حاج موسى هذا الموسم

أشاد أسطورة الكرة الهولندية، ماركو فان باستن، بالمستويات التي يقدمها الدولي الجزائري ولاعب نادي فاينورد، أنيس حاج موسى، هذا الموسم.

وفي حوار مع موقع “voetbalprimeur” البلجيكي، كشف الأسطورة فان باستن، عن إعجابه بخريجي الدوري البلجيكي الناشطين حاليا في الدوري الهولندي، وقال: “يجب أن أقول إن حاج موسى جيد بشكل مدهش ومن الممتع مشاهدته”.

وأوضح المتحدث ذاته: “لم يتوقع أحد ما يقدمه حاج موسى حاليا، لقد اعتمد عليه مدرب فاينورد، سلوت، لقدرته على فتح المباريات المغلقة، وهو يفوق كل التوقعات”.

وأضاف: “بالطبع، هناك الجناح الأيسر في نادي آيندهوفن، نوا لانج، كذلك يقوم بأشياء مميزة للغاية”.

وقدم النجم الصاعد في سماء الكرة الهولندية هذا الموسم، الجناح الأيمن لنادي فاينورد، أنيس حاج موسى، مستويات كبيرة هذا الموسم. إذ بصم على مساهمات تهديفية جيدة، بتسجيله ستة أهداف و تقديم تمريرة حاسمة خلال 17 مباراة خاضها لحد الآن في كل المنافسات.

كما يتواجد لاعب الخضر محل إهتمام العديد من الأندية الأوروبية. أبرزها بيشكتاش التركي، ميلان الإيطالي وليستر سيتي الإنجليزي.