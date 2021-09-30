أسطورة الكوميديا عثمان عريوات ينعزل مجددا

قام أسطورة الكوميديا الجزائرية، عثمان عريوات، بحذف جميع المنشورات على حسابه الرسمي على موقع “انستغرام”، معلنا مغادرته للعالم الافتراضي.

ونشر الفنان صورة له على جدار حسابه بانستغرام وكتب: ““أعلمكم أني قد أوقفت الانستغرام وأتبرأ من جميع المواقع التي تتكلم بإسمي”.

للتذكير، عاد الفنان مؤخرا للتواصل مع جمهوره عبر انستغرام، بعد فترة غياب طويلة انقطعت فيها أخباره عن جمهوره المتعطش لكل جديد عنه.

ليتخلى مرة أخرى عن هذا الفضاء، والذي كان يمثل النافذة الوحيدة التي يتواصل فيها مع جمهوره.

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