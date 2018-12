أسطورة المنتخب الإنجليزي السابق:”أستطيع مشاهدة محرز طيلة الليل”

في لقاء السيتيزن ضد واتفورد الذي إنتهى بتفوق أشبال المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” بهدفين لهدف.

ونشر أسطورة فريق ليستر سيتي السابق تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بعد هدف نجم الخضر الرائع.

“أستطيع مشاهدة رياض محرز طيلة الليل.. في الواقع سأفعل ذلك”.

I could watch @Mahrez22 all night. In fact, I will.

