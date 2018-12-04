أسطورة المنتخب الإنجليزي السابق:”أستطيع مشاهدة محرز طيلة الليل”

الرياضة
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أسطورة المنتخب الإنجليزي السابق:”أستطيع مشاهدة محرز طيلة الليل” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أثنى لاعب المنتخب الإنجليزي السابق غاري لينيكر على النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز بعد تألقه سهرة اليوم الثلاثاء.

في لقاء السيتيزن ضد واتفورد الذي إنتهى بتفوق أشبال المدرب الإسباني “بيب غوارديولا” بهدفين لهدف.

ونشر أسطورة فريق ليستر سيتي السابق تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بعد هدف نجم الخضر الرائع.

“أستطيع مشاهدة رياض محرز طيلة الليل.. في الواقع سأفعل ذلك”.


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