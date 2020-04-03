أسطورة المنتخب التونسي ينتقد سلوك بلايلي

انتقد النجم الدولي التونسي السابق “زوبير بية” سلوك لاعب المنتخب الوطني الجزائري يوسف بلايلي مع فريقه أهلي جدة السعودي ومطالبته بمستحقاته المالية العالقة في الوقت الراهن.

زوبير بية قال في تصريحات نقلها حساب أبو ظبي الرياضية على “تويتر”:”بلايلي راسل ناديه بشأن مستحقاته المتأخرة، ومنحه مهلة حتى العاشر من أفريل، وإلا سيفسخ عقده من طرف واحد”.

وأضاف:”هذا يضعنا أمام تساؤل حول الوضعية القانونية لهذا الشهر، الذي توقف فيه النشاط الرياضي إجباريا بسبب فيروس كورونا”.

وتابع:”يجب أن يكون هناك تدخل حازم من الاتحاد السعودي، لتوضيح الكثير فيما يخص الحقوق التعاقدية، وإمكانية دفع الرواتب أو تقليصها خلال فترة التوقف الحالية”.

وختم:”الكل يجب أن يتنازل عن جزء من مستحقاته، فالوضعية الآن غير عادية، ولا بد أن يكون التدخل والتضحيات بحجم ما يحدث، على أمل الخروج من الأزمة بأخف الأضرار”.