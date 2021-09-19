أسطورة اليوفي يكشف نقاط قوة أوناس

عبّر أسطورة اليوفي، تشيرو فيريرا، عن إعجابه الشديد بالدولي الجزائري، آدم أوناس، والأدوار المهمة التي يلعبها مع نابولي، منذ أن أصبح يتحصل على الفُرصة من الطاقم الفني، خلال الموسم الجديد.

وتحدث الدولي الإيطالي الأسبق لقناة “DAZN” قائلا :”آدم وناس، أظهر خلال المُباريات الأخيرة، بأنه لاعب قادر على صناعة الفارق، حتى عندها لوقت قصير، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لنابولي”.

وواصل :”إنه لاعب سريع، وقادر على صناعة الفارق وحيدا، وهو ما يجعل منه خيارا مهما جدا في حسابات المدرب لوتشيانو سباليتي، بإعتباره ليس بحاجة للعب أساسيا ليكون خطر على المُنافس”.