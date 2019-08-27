أسطورة برشلونة يحرم بلايلي من الإنتقال لكبير فرنسا

حرم أسطورة برشلونة، أندوني زوبيزاريتا، الدولي الجزائري، يوسف بلايلي من الإنتقال لكبير فرنسا، أولمبيك مارسيليا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشفت “فرانس فوتبول” في عددها لهذا الأسبوع بأن الإسباني والذي يشغل منصب مدير رياضي لـ”لوام”، رفض إستقدام المُتوج بالكان 2019.

ووفقا لذات المصدر، فإن إسم إبن الباهية وهران عُرض على إدارة فريق الجنوب والحارس الأسبق للبارصا، لم يُعره أي إهتمام.

وفضل الرجل القوي في إدارة “لي فوسيان” توجيه إهتماماته لعناصر أخرى، مُعطيا الإنطباع بأنه غير مُقتنع بمؤهلات نجم الترجي التونسي.

وكانت أسهم صاحب الـ27 عاما إرتفعت بشكل غير مسبوق، بعد عروضه القوية خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتلقى متوسط الميدان الهجومي العديد من المُقترحات الأوروبية والخليجية، ولكنها لم تُثمر، نظرا لتشبث “التوانسة” بخدماته.

ويشترط “المكشخة” قيمة 3 ملايين أورو على الأقل لبيع عقد لاعبهم.